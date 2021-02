Danilo: "Il gol di Chiesa ci dà speranza. Sappiamo le responsabilità di giocare nella Juve"

Danilo, difensore brasiliano della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Jtv dopo la sconfitta per 2-1 in casa del Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League: “Il gol di Chiesa è stato importantissimo. Non abbiamo fatto la nostra migliore prestazione ma quella rete ci dà una speranza. Sapevamo cosa ci aspettava. Il Porto è abituato a giocare così. Adesso abbiamo comunque tutto da poter fare a Torino. A questo livello non è mai facile specie quando prendi un gol subito. Sappiamo però che giochiamo nella Juventus e la responsabilità che abbiamo. Squadra stanca? Le tante partite non ci danno modo di riposare anche a livello di testa. Ma vale per noi come per tutte le squadre. Adesso pensiamo al Crotone e andiamo avanti”.