Ufficiale
Palermo, colpo per la fascia: arriva Bozzolan in prestito dalla Reggiana
TUTTOmercatoWEB
Sommario: Nuovo innesto per i rosanero, che ufficializzano l'arrivo di Andrea Bozzolan. Il terzino si trasferisce dalla Reggiana con la formula del prestito.
Il Palermo continua a rinforzare la rosa in vista della nuova stagione. Il club rosanero ha ufficializzato l'arrivo di Andrea Bozzolan, che si trasferisce dalla Reggiana con la formula del prestito.
Palermo, ufficiale l'arrivo di Bozzolan: il terzino arriva in prestito dalla Reggiana
"Il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’AC Reggiana le prestazioni sportive di Andrea Bozzolan.
Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo.
Ad Andrea il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".
Altre notizie Serie B