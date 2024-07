Ufficiale De Laurentiis dà il "Buongiorno" ai tifosi del Napoli. Ecco il difensore dal Torino: i dettagli

vedi letture

Alessandro Buongiorno è un nuovo giocatore del Napoli. Arrivano infatti gli annunci di tutte le parti, in primis quello del presidente Aurelio De Laurentiis che su X dà il "buongiorno a tutti i tifosi del Napoli" postando la foto col difensore. Buongiorno sarà a disposizione di mister Conte direttamente a Castel di Sangro, la sede del secondo ritiro in agenda dal 25 luglio. Il Napoli ha accontentato il suo allenatore trovando l'intesa nei giorni scorsi con il Torino: 40 milioni più altri 5 di bonus per il ritorno in Champions League la prossima stagione, quinquennale da 2,5 milioni al giocatore. Sarà il secondo giocatore più pagato dell'era ADL, il difensore più pagato. Ci sarà la clausola rescissoria, ad 70 milioni, valida dal 2027 ma solo per l'estero.

Ecco anche i comunicati del Torino e del Napoli: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Napoli, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Buongiorno. Alessandro Buongiorno è stato un punto di riferimento, in campo e fuori, per tanti ragazzi: un modello da seguire per i giovani che indosseranno la maglia del Toro ispirandosi al suo esempio di impegno, serietà e professionalità. Il Torino FC ringrazia Alessandro per il bellissimo percorso intrapreso insieme in questi anni, lo saluta con un affettuoso abbraccio e gli augura ogni bene nel proseguimento della sua carriera".