De Laurentiis non 'molla' il suo Napoli: il presidente anche oggi a Castel Volturno

Aurelio De Laurentiis ancora vicino alla squadra. Quest'oggi, il presidente del Napoli s'è presentato a Castel Volturno per presenziare al secondo giorno di allenamenti in vista della sfida contro la Salernitana valida per la decima giornata di Serie A.

La squadra partenopea reduce dal pareggio in rimonta contro il Milan ha ora un programma tre partite sulla gara abbordabili: prima il derby campano, poi l'Union Berlino al Maradona e infine l'Empoli prima della pausa. Garcia ancora in discussione è chiamato a vincerle tutte per non ritrovarsi di nuovo in discussione nella prossima sosta di campionato.