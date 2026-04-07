De Laurentiis re dello spettacolo: "Ora sono cittadino onorario di Los Angeles"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha vissuto un'altra giornata memorabile e lo ha fatto nel segno del Napoli. Il numero uno del club partenopeo è stato infatti negli Stati Uniti per l'anteprima del film che racconta dettagli e retroscena della galoppata della squadra di Antonio Conte verso il quarto scudetto della sua storia. Il patron azzurro infatti ha pubblicato un post su X:

"Si è conclusa all'Egyptian Theatre una serata memorabile, con la Premiere americana di 'AG4IN'. La sindaca, Karen Bass, mi ha proclamato cittadino onorario di Los Angeles. Moltissimi gli ospiti presenti, tra cui il Premio Oscar Steven Zaillian". Un riconoscimento che per un produttore cinematografico ha ancora più valore dato che Hollywood, simbolo del mondo dello spettacolo, si trova proprio a Los Angeles. Di seguito il contenuto originale: