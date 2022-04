De Laurentiis: "Ritiro da calcio arcaico". La tentazione c'è stata, l'ultima volta fu ammutinamento

"Il ritiro appartiene a un calcio vecchio, arcaico, ma è una cosa che nasce di getto, dettata dalla rabbia". Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, Aurelio De Laurentiis spiega così il dietrofont sulla questione. Tutti in ritiro dopo il ko con l'Empoli, anzi no: una decisione sulla quale il presidente del Napoli è tornato anche per le richieste arrivate dalla squadra. Tant'è che, come da comunicato di lunedì, la soluzione è stata trovata in una novità cerchiobottista fatta di "incontri serali" come quello andato in scena ieri, con lo stesso obiettivo. Guardarsi in faccia, discutere e magari capire cosa non funziona.

Calcio arcaico, ma la tentazione c'è stata. L'ultima volta fu ammutinamento. Oggi, ADL parla di soluzione da calcio vecchio, arcaico, come detto sopra. Una tentazione che però confessa e che periodicamente torna nell'aria in quel di Napoli. A sconsigliare di fare ricorso al ritiro, al netto delle parole presidenziali, è stato più il precedente che la convinzione di inseguire la modernità: l'ultima volta, c'era Ancelotti, la decisione della società portò a un generale ammutinamento, con conseguenze pesanti sulla stagione e sui rapporti interpersonali.