De Roon instancabile: "La Roma è forte, voglio dimostrare di essere un grande calciatore"

"Primo tempo abbiamo provato, ma forse c'era un po' di stanchezza e tanti giovani nuovi in campo insieme. Poi con la giocata di Castro e gli spazi aperti è diventato tutto più facile". La riassume così la vittoria per 2-0 della Roma sul Genoa questa sera Marten De Roon, centrocampista giallorosso, che ha commentato il post-partita di Sky Sport.

Quattro partite in 10 giorni, a 35 anni.

"A me è sempre piaciuto giocare ogni 3 giorni. Gli allenamenti di Gasperini sono abbastanza pesanti, ma giocare una volta alla settimana è meno divertente. Con la rosa larga invece lo è di più. Gli infortuni sono arrivati adesso, ma io sempre tanta voglia di giocare".

Esperto di grandi gruppi vincenti. Quanto è forte questa Roma?

"Tantissima qualità, soprattutto un gruppo e un ambiente molto sano. Tanto lavoro, nessuno che si lamenta o si metta sopra il gruppo. Tutti a testa bassa. Poi Dybala e Malen fanno le giocate, ma il resto del gruppo fa le prestazioni. Oggi giocano Lulli e Rensch e fanno una grande partita. La rosa è forte, dobbiamo trovare continuità e non prendere troppi infortuni".

Adeguamento alla grande città?

"Diverso. Qua ci sono 3-4 milioni di abitanti, sono molto appassionati. Lo stadio è sempre pieno, arriva anche a 75 mila spettatori. Ma alla fine fai le stesse cose, io ho voglia di dimostrare di essere un grande calciatore e di far parte di questo gruppo. Le prime partite sono andate molto bene".