Roma, De Roon: "Dopo il 2-1 potevamo scioglierci, invece siamo stati bravissimi"
autore
Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 00:13Serie A
autore Paolo Lora Lamia
26.11.2026 00:13Serie A
L'olandese ex Atalanta: "Il PSG è una squadra fortissima e che fa tantissimi movimenti, era importante fare risultato e ci siamo riusciti".
© foto di www.imagephotoagency.it
Il centrocampista della Roma Marten De Roon ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, dopo il 2-2 nella sfida di Champions League contro il PSG.
Quanto sei stanco?
"Abbastanza stanco, ci hanno fatto correre. Squadra fortissima e che fa tantissimi movimenti, ma siamo stati bravi e molto aggressivi. Dopo il 2-1 potevamo anche scioglierci, invece siamo stati bravissimi e complimenti alla squadra".
Passo avanti?
"Questa è la squadra più forte in Europa e nel mondo. Dopo le sconfitte contro Real e Man United, era importante portare a casa un risultato e questo dà fiducia. L'abbiamo anche meritato e non era facile".
Altre notizie Serie A
Oggi
00:30 Serie A
Jovetic sulla Fiorentina: "I continui cambi di allenatore non portano mai qualcosa di bello"
00:15 Serie A
Di Canio esalta Hojlund, in gol col City: "Diventato Haaland per una sera. Anzi, meglio di lui"
00:08 Serie A
Borac, l'attaccante Deket avvisa l'Atalanta: "Lotteremo. Ringrazio Kolasinac, mi piace CDK"
00:03 Serie A
Roma, Soulé: "Hermoso sapeva che l'avrei messa lì... Sì, posso giocare anche a sinistra"
Ieri
23/11 Tutti pazzi per i gol: l’Inter si fa rimontare dall’Atalanta (4-4), cinquina del Milan e Lazio sola in vetta
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni