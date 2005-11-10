Il centrocampista della Roma Marten De Roon ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, dopo il 2-2 nella sfida di Champions League contro il PSG.

Quanto sei stanco?

"Abbastanza stanco, ci hanno fatto correre. Squadra fortissima e che fa tantissimi movimenti, ma siamo stati bravi e molto aggressivi. Dopo il 2-1 potevamo anche scioglierci, invece siamo stati bravissimi e complimenti alla squadra".

Passo avanti?

"Questa è la squadra più forte in Europa e nel mondo. Dopo le sconfitte contro Real e Man United, era importante portare a casa un risultato e questo dà fiducia. L'abbiamo anche meritato e non era facile".