Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Roma, De Roon: "È la città più bella del mondo". E racconta la sua nuova vita nella Capitale

Pierpaolo Matrone
autore
Pierpaolo Matrone
Oggi alle 00:23Serie A
06.11.2026 00:23Serie A
Fonti preferite
Il centrocampista olandese racconta il suo rapporto con Roma, dai luoghi preferiti alle abitudini quotidiane, senza escludere un futuro nella Capitale.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Marten De Roon si sta ambientando sempre di più nella Capitale, non soltanto dal punto di vista calcistico. Il centrocampista olandese, arrivato alla Roma dopo la lunga esperienza all'Atalanta, ha raccontato il suo rapporto con la città e le prime impressioni da residente: "Negli ultimi quattro anni sono stato spesso qua a Roma. Il clima è meraviglioso, mi è piaciuta sempre la città, c'è tanta cultura, il cibo è incredibile. Viverci è diverso. Abito un po' fuori, il traffico la mattina è diverso, ma mi piace molto".

De Roon: "Amo Villa Borghese, nel tempo libero leggo e gioco a scacchi"

Il centrocampista ha svelato anche quali siano i suoi luoghi preferiti e come trascorra le giornate lontano dal campo: "Il centro, ovviamente, in particolare la zona intorno a Villa Borghese, puoi girare in bicicletta e vedere posti bellissimi". Tra le sue passioni ci sono la lettura, soprattutto di romanzi gialli in lingua olandese, e gli scacchi. De Roon ha inoltre raccontato di apprezzare particolarmente le passeggiate al mare con la famiglia, diventate più semplici grazie al trasferimento nella Capitale.

De Roon non esclude di comprare casa a Roma: "Perché no? Con calma ci pensiamo"

L'olandese ha parlato anche del trasloco e degli oggetti che lo fanno sentire a casa: "Sono arrivato qui da solo, quindi ho portato delle foto della mia famiglia. Mia moglie poi ha portato dei profumi per la casa che abbiamo sempre usato, per me quello è odore di casa". Quanto alla possibilità di acquistare un immobile nella Capitale, De Roon non ha chiuso la porta a un investimento futuro: "Al momento penso al campo, non ci ho pensato, ma in futuro perché no? Roma è la città più bella del mondo, con calma ci pensiamo".

Articoli correlati

Immagine news 1
Roma, De Roon: "Gasperini mi ha chiamato e non ho avuto dubbi. Qui spogliatoio sano"
Immagine news 2
De Roon e il dito medio ai tifosi della Roma nel 2023: "Sono sulla buona strada per farmi perdonare"
Immagine news 3
Roma, De Roon: "Si vede una squadra gasperiniana, giochiamo con intensità e pressing"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
01:00 Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 novembre
Immagine news 2
00:30 Serie A
Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: Italia, il giovedì di coppa non ha aiutato
Immagine news 3
00:23 Serie A
Roma, De Roon: "È la città più bella del mondo". E racconta la sua nuova vita nella Capitale
Immagine news 4
00:15 Serie A
La Russa contro lo sciopero del tifo: "Lazio prima, come fanno a non andare allo stadio?"
Immagine news 5
00:08 Serie ATMW
TMWLa prima da titolare di Torriani al Milan ci ricorda quanto sia infame il ruolo di portiere
Immagine news 6
00:05 Serie A
"Fate come Pavlovic". Lo ha detto Amorim, il serbo è l'esempio che i giocatori devono seguire
Ieri
Immagine news 7
23:59 Serie A
Sabatini esalta Gattuso: "Meriti enormi, sta facendo un lavoro straordinario alla Lazio"
Immagine news 8
23:57 Serie A
Amorim: "Cristiano Ronaldo? Non è stato il modo migliore per chiudere con la Nazionale"
Immagine editoriale di Lorenzo Di Benedetto
L'incredibile controsenso post derby di Milan e Inter. Amorim e la doppia faccia insospettabile: bene in Serie A, disastro in Europa. La terza risposta della Juve su Spalletti: Rennes, Napoli e AZ, la squadra è con lui. Anche grazie a Carnevali
Primo piano
Immagine top news n.0 La Juventus è in crescita e in Europa League è sempre bella: ora obiettivo ottavi
Immagine top news n.1 Brutto, bruttissimo praticamente inguardabile: il Milan perde col Ferencvaros e ora l'Europa traballa
Immagine top news n.2 Atalanta, solo 1-1 con il Kairat Almaty. Sarri: "Difficile reagire con 14 giocatori fuori"
Immagine top news n.3 Krstovic evita la figuraccia, ma l'Atalanta non esce dalla crisi: solo 1-1 con il Kairat
Immagine top news n.4 Milan inguardabile, il Ferencvaros sbanca San Siro: 0-2. Compromesso l'accesso diretto agli ottavi
Immagine top news n.5 Prima volta con l'Italia per Liberali, Cisse, Lontani e Cassano. Ma gli ultimi 2 non faranno tutto il raduno
Immagine top news n.6 Mancini sorprende come al solito: i 31 convocati dell'Italia. In quattro all'esordio
Immagine top news n.7 Lo Schiavo entra a far parte dell'Inter: è il nuovo Director of Football Development
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Cosa faranno il Milan e la Juventus nel calciomercato di gennaio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Prima rinato, poi nel baratro: Porto e Lazio saranno decisive per Allegri?
Immagine news podcast n.2 Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 L'emigrante che ha fatto gavetta o il colpo da record: chi al posto di Raimondo?
Immagine news podcast n.4 C'è la fila per Varela. Il Monza riuscirà a tenerlo a gennaio?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Brambati: "Allegri via dal Napoli? Allora ADL deve pensare anche a Manna"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, per Allegri è già scaduto il tempo? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Cagni sull’Atalanta: “Momento delicato. Sarri? Lo vedo demoralizzato e in difficoltà”
Serie A
Immagine box news Serie A Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 novembre
Immagine box news Serie A Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: Italia, il giovedì di coppa non ha aiutato
Immagine box news Serie A Roma, De Roon: "È la città più bella del mondo". E racconta la sua nuova vita nella Capitale
Immagine box news Serie A La Russa contro lo sciopero del tifo: "Lazio prima, come fanno a non andare allo stadio?"
Immagine box news Serie A La prima da titolare di Torriani al Milan ci ricorda quanto sia infame il ruolo di portiere
Immagine box news Serie A "Fate come Pavlovic". Lo ha detto Amorim, il serbo è l'esempio che i giocatori devono seguire
Serie B
Immagine box news Serie B Cesena, la lettera d'addio di Di Taranto: "Qui il calcio è parte dell'identità della comunità"
Immagine box news Serie B Avellino, il sindaco Pizza: "A Benevento sempre fatto bene, sono sicuro che vinceremo"
Immagine box news Serie B Cesena, sospiro di sollievo per Diamanti: Shpendi torna ad allenarsi con il gruppo
Immagine box news Serie B Cesena, è addio con il direttore generale Di Taranto. Risolto consensualmente il contratto
Immagine box news Serie B Vicenza, Costa: "Siamo un'unica cosa con mister e società. Le cose cambieranno"
Immagine box news Serie B Mantova, Tomasevic: "Sappiamo della rivalità col Verona. Daremo il massimo per i tifosi"
Serie C
Immagine box news Serie C Salernitana, Di Bari apre al reintegro di Ghiglione: "Ne parlerò con la società"
Immagine box news Serie C Barletta in vendita? La smentita di Romano: "Tutte fandonie, spazziamo via queste voci"
Immagine box news Serie C Ravenna, scatta il conto alla rovescia per il Ronaldinho Day: ecco i prezzi dei biglietti
Immagine box news Serie C Durmisi: "Giocare con la Juve non è come farlo per un altro club. Sogno la prima squadra"
Immagine box news Serie C "Se rinasco voglio fare il questore o il prefetto", il tecnico Lucarelli multato di mille euro
Immagine box news Serie C Ronaldinho come Jordan e Schumacher: le leggende dello sport che hanno detto no al ritiro
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto AZ-Juventus
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Ferencvaros, Amorim vuole tornare a sorridere anche in Europa
Immagine box news Pronostici Pronostico Porto-Napoli, ultima chiamata per Allegri?
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Tre italiane alla caccia del titolo negli USA: sono Bonansea, Di Guglielmo e Cantore
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Conosciamo bene Danimarca e Galles. Cercheremo di vincerle tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Galles le avversarie
Immagine box news Calcio femminile Oggi il sorteggio della Nations League: la migliore e la peggiore ipotesi per l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Immagine box news Calcio femminile I talenti italiani brillano all’estero: primi gol per Dragoni in Inghilterra e Caruso in Spagna
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
6 novembre 2019, l'Atalanta guadagna il suo primo punto in Champions League. Contro Guardiola
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, recuperi e assenze in vista della 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio