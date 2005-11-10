Roma, De Roon: "È la città più bella del mondo". E racconta la sua nuova vita nella Capitale

Marten De Roon si sta ambientando sempre di più nella Capitale, non soltanto dal punto di vista calcistico. Il centrocampista olandese, arrivato alla Roma dopo la lunga esperienza all'Atalanta, ha raccontato il suo rapporto con la città e le prime impressioni da residente: "Negli ultimi quattro anni sono stato spesso qua a Roma. Il clima è meraviglioso, mi è piaciuta sempre la città, c'è tanta cultura, il cibo è incredibile. Viverci è diverso. Abito un po' fuori, il traffico la mattina è diverso, ma mi piace molto".

De Roon: "Amo Villa Borghese, nel tempo libero leggo e gioco a scacchi"

Il centrocampista ha svelato anche quali siano i suoi luoghi preferiti e come trascorra le giornate lontano dal campo: "Il centro, ovviamente, in particolare la zona intorno a Villa Borghese, puoi girare in bicicletta e vedere posti bellissimi". Tra le sue passioni ci sono la lettura, soprattutto di romanzi gialli in lingua olandese, e gli scacchi. De Roon ha inoltre raccontato di apprezzare particolarmente le passeggiate al mare con la famiglia, diventate più semplici grazie al trasferimento nella Capitale.

De Roon non esclude di comprare casa a Roma: "Perché no? Con calma ci pensiamo"

L'olandese ha parlato anche del trasloco e degli oggetti che lo fanno sentire a casa: "Sono arrivato qui da solo, quindi ho portato delle foto della mia famiglia. Mia moglie poi ha portato dei profumi per la casa che abbiamo sempre usato, per me quello è odore di casa". Quanto alla possibilità di acquistare un immobile nella Capitale, De Roon non ha chiuso la porta a un investimento futuro: "Al momento penso al campo, non ci ho pensato, ma in futuro perché no? Roma è la città più bella del mondo, con calma ci pensiamo".