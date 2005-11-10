Roma, De Roon ha già convinto tutti: per Gasp è indispensabile, il rinnovo è vicino

Marten de Roon si è preso la Roma dentro e fuori dal campo. Arrivato in estate su precisa richiesta di Gian Piero Gasperini, il centrocampista olandese ha convinto società e allenatore grazie al rendimento offerto e all'affidabilità dimostrata, tanto che i giallorossi stanno già ragionando sulla possibilità di prolungare il suo contratto, in scadenza nel 2028.

Gasperini lo considera un punto fermo

A marzo de Roon compirà 36 anni, ma l'età non rappresenta un ostacolo. Il tecnico giallorosso, sottolinea il Corriere dello Sport, ha fortemente voluto ritrovarlo dopo gli anni condivisi all'Atalanta e continua a considerarlo una pedina fondamentale del progetto. Tra i due il rapporto va oltre il semplice legame professionale: lo stesso olandese ha più volte raccontato come Gasperini gli abbia "cambiato la vita e la carriera", pensando anche all'ipotesi di un futuro nello staff tecnico quando deciderà di chiudere con il calcio giocato. Sul tavolo, invece, la questione economica non rappresenta un problema.

La Roma guarda avanti con fiducia

In questi giorni di sosta de Roon sta sfruttando il tempo a disposizione per smaltire qualche acciacco accumulato nell'ultimo mese. L'obiettivo resta quello di tornare al massimo della condizione per aiutare la squadra. Intanto si sta ambientando sempre di più nella Capitale, dove vive a Casal Palocco insieme a diversi compagni. A Trigoria hanno apprezzato il suo atteggiamento fin dal primo giorno, soprattutto dopo un'estate complicata dal punto di vista fisico. Per questo motivo, se arriverà il via libera del giocatore, la volontà della Roma sarà quella di proseguire insieme.