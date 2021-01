De Rossi e il derby: "Mi mancano serate così. Speriamo di tornare presto, come l'anno scorso"

Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio di Lazio-Roma, primo derby della Capitale di venerdì (qui le formazioni ufficiali). Senza tifosi, e senza Daniele De Rossi, che un anno fa l’aveva seguito in incognito in curva. Via Instagram, l’ex capitano giallorosso ha raccontato le proprie sensazioni in vista della stracittadina: “Mi mancano serate come questa. Se avessi la possibilità di esprimere un solo desiderio oggi sarei davvero combattuto tra altri 90 minuti di fuoco da giocare in una partita come questa o vederla da fuori ma con lo stadio pieno e la cornice che merita. Non sarà mai una partita come le altre, non sarà mai una notte come le altre. Speriamo di poter tornare presto a godere di questo spettacolo dagli spalti (come l’anno scorso). Forza Roma Mia“.