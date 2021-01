Lazio-Roma, le formazioni ufficiali: Caicedo con Immobile, Villar preferito a Cristante

vedi letture

Per la prima volta, il derby di Roma si giocherà di venerdì. E senza pubblico, anche se questa purtroppo non è la prima volta (capitò, per esempio, nel novembre 2015). Alle 20,45 Lazio e Roma si sfideranno allo stadio Olimpico, in una gara che non ha bisogno di presentazioni ma sa di altissima classifica: vincendo, i giallorossi andrebbero momentaneamente al secondo posto con l’Inter (-3 dal Milan), mentre i biancocelesti con un successo terrebbero agganciato il treno che porta in Europa.

Simone Inzaghi recupera Correa e Lulic ma dà piena fiducia a quella che ormai è diventata la formazione tipo della Lazio. Confermato in blocco l’undici che ha battuto il Parma 2-0 nell’ultima di campionato.

Paulo Fonseca fa altrettanto, e anche in casa Roma la sensazione è che ormai le gerarchie siano ben definite. Come nel 2-2 contro l’Inter, Villar è ancora preferito a Cristante a centrocampo. Pellegrini e Mkhitaryan dietro Dzeko.

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

​Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko. Allenatore: Paulo Fonseca.