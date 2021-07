De Zerbi: "Locatelli, Berardi e Raspadori come figli. Col Sassuolo crescono e si divertono"

Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha rilasciato un'intervista a RMC Sport, nel corso della quale si è soffermato anche sui nazionali del Sassuolo Locatelli, Berardi e Raspadori: "Sono felice per loro, come se fossi un loro genitore. Non che mi senta responsabile o che ne tragga dei meriti, ma sono felice per loro perché li stimo e c'è un legame d'affetto tra noi. Noi, inteso come Sassuolo, abbiamo cercato di metterli nelle migliori condizioni affinché potessero fare bene in campo, ma loro erano già farti. Abbiamo semplicemente dato loro fiducia, tempo, l'opportunità di divertirsi e crescere. I risultati sono evidenti e lo saranno indipendentemente dal loro futuro".