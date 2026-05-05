Derby di Roma alle 12.30, furia Sarri: "Chi ha proposto quell'orario se ne deve andare"

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, si è così espresso in conferenza stampa per parlare del derby che andrà in scena nella penultima giornata di campionato e che si giocherà alle 12.30 del 17 maggio:

“Le date degli Internazionali (di tennis) si sanno da due anni, che le gare si devono giocare in contemporanea nelle giornate finali pure. Se chi fa il calendario in Lega non capisce questa cosa, deve dare le dimissioni subito. A inizio stagione abbiamo fatto il derby a 37 gradi, ora ce lo fanno giocare a maggio alle 12:30. È un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi e qualcuno deve pagare. Spero che non ci facciano giocare a quell’ora, anche solo chi l'ha proposto se ne deve andare. Sicuramente io non vengo, non vi faccio le interviste per protesta. Vado in panchina poi mi alzo e me ne vado. Vorrei chiedere in Lega perché non hanno fatto giocare Inter - Milan alle 12:30".