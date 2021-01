Destro è tornato? Sei gol per lui, come quelli segnati dai tre attaccanti del Bologna

vedi letture

Mattia Destro si è ritrovato ed è salito a quota sei gol in campionato. L'attaccante del Genoa non segnava così tanto in una stagione in Serie A dal 2017/18: allora furono sei reti in 26 presenze con la maglia del Bologna. Un numero di gol, tra l'altro, uguale alla somma di quelli realizzati dagli attaccanti del Bologna (3 Barrow, 2 Orsolini e 1 Palacio)