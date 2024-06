TMW Di Gregorio alla Juventus, in arrivo l'annuncio: la prossima settimana sarà bianconero

Michele Di Gregorio si avvicina a grandi passi alla Juventus. Secondo quanto raccolto da TMW, il portiere, che già da tempo è virtualmente un giocatore bianconero, svolgerà le visite mediche di rito con ogni probabilità all'inizio della prossima settimana, dopodiché, salvo sorprese, verrà annunciato il suo trasferimento a Torino. L'esborso economico sarà di circa 18 milioni di euro, ma il Monza non incasserà la cifra totale perché il 10% sulla rivendita spetterà all'Inter, in virtù dell'accordo preso con i brianzoli. Il classe '97 firmerà un contratto di 5 anni fino al 2029.

Di Gregorio nel 2023-2024 ha raccolto 34 presenze, di cui 33 in Serie A e una in Coppa Italia, subendo 37 gol e riuscendo a mantenere la porta inviolata in 14 occasioni. Nel suo palmares vanta una Supercoppa Under 17 vinta con l'Inter, una Coppa Italia Primavera e uno scudetto Primavera, entrambi conquistati con i nerazzurri.