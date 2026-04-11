Di Gregorio vuole riprendersi la Juventus, Ma ne resterà solo uno tra lui e Perin in futuro

Il percorso di Michele Di Gregorio alla Juventus ha attraversato momenti complessi, ma ora il portiere è pronto a rilanciare la propria candidatura. Dopo settimane difficili e qualche errore di troppo, il numero uno bianconero è pronto a tornare tra i pali nella sfida contro l’Atalanta, in un passaggio cruciale della stagione.

La fiducia di Luciano Spalletti è stata decisiva. Il tecnico, dopo le incertezze mostrate nelle gare contro il Borussia Dortmund, l’Inter e il Como di Cesc Fàbregas, ha scelto di concedergli un periodo di pausa per proteggerlo. Una decisione accolta dal portiere come occasione per ritrovare sicurezza, brillantezza e serenità mentale.

Con l’infortunio al polpaccio di Mattia Perin, Di Gregorio avrà nuovamente l’opportunità di dimostrare di poter essere il titolare del presente e del futuro. Nonostante ciò, il futuro della porta bianconera resta aperto: la società - scrive Tuttosport - valuta profili di spessore come David de Gea e Alisson Becker, soprattutto in caso di qualificazione in Champions League.

A oggi, solo uno tra Di Gregorio e Perin dovrebbe restare la prossima stagione. L’ex Genoa aveva valutato l’addio a gennaio, ma ora punta a restare. Di Gregorio non teme la concorrenza: la sfida con l’Atalanta può essere il primo passo per riconquistare definitivamente la porta e guadagnarsi la fiducia del futuro.