TMW Radio Di Napoli: "Inter, che prova di forza. Conte fa la stessa preparazione di Zeman"

L'ex calciatore Arturo Di Napoli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso del suo intervento a TMW Radio, durante Maracanà: "Reputo quella dell'Inter una grande prova di forza, non solo per la partita, ma per il clima che si era creato nei giorni scorsi. Le pressioni erano state quasi create ad arte, ma l'attacco al completo dell'Inter ha certificato che è la squadra più forte. Lautaro anche quando non segnava faceva un lavoro utilissimo per la squadra, non contano i gol, ma capisco chi è stato abituato bene da questo giocatore. È chiaro che se togli questi campioni a una squadra va in difficoltà, guardate cosa ha passato Conte, ma poi ha limitato i danni perché è un grande allenatore.

Su di lui sento gli stessi pareri che sentivo su Zeman. Dicevo sempre al mio manager, se Zeman mi vuole vado solo a fine carriera. E le stesse cose sento anche per Conte, perché fa una preparazione che ti spreme fino alla fine e molti, specialmente chi è più avanti con l'età, potrebbe patirne".