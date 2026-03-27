TMW Radio Di Napoli: "Italia, la paura si è sentita. Pio Esposito contro la Bosnia"

L'ex calciatore Arturo Di Napoli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà. E ha parlato dell'Italia vista ieri sera: "Ho visto una Nazionale impaurita, contratta, nessuno rischiava la giocata nel primo tempo, segno della tensione. Pesa su tutti non aver fatto due Mondiali di fila. Questa Nazionale può fare molto di più. E venuta fuori la qualità nel secondo tempo, però c'è questa nuvola nera che ci peserà anche nella finale. E pesa sulla testa e sulle gambe.

L'unico che ha provato a creare la superiorità numerica è stato Politano. Con Pio Esposito siamo andati meglio, perché non sentiva il peso degli altri, anche vista la sua età. Poi il gol di Tonali ha proprio sbloccato tutto. Retegui? Il campionato è fermo da due settimane per la guerra, ora per noi è dentro o fuori. Pio Esposito sta facendo gol, ha entusiasmo, ha un atteggiamento propositivo. Non c'è neanche da pensarci, deve giocare lui".