TMW Radio Di Napoli: "Sarebbe bello vedere Nico Paz all'Inter, ma sarà molto difficile"

L'attaccante Arturo Di Napoli è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Milan, sacrificare Leao per Zirkzee e Sorloth?

"Credo se ne siano accorti tutti, è un giocatore strapagato, non è un top player, un ottimo giocatore, che forse in un altro ambiente potrebbe ritrovare stimoli. Rimane uno che non ha dimostrato quello che gli altri pensavano che avesse. Lo pensavo anche io, ma ora è giunto il momento di cambiare".

Nico Paz, da una parte il Real, dall'altra il Como ma anche l'Inter. Cosa dovrebbe fare?

"Questo è proprio forte. Poi è un ragazzo serio, gioca per la squadra, ha tutto. Io farei i salti di gioia se venisse all'Inter, è un campione che per l'Italia è troppo caro. E' un campionato diverso il nostro, credo che lui ora sia da Real Madrid. In questo momento per le difficoltà del calcio italiano è difficile che rimanga. Se il nostro calcio non cambia, è destinato ad andare via".

Roma, Gasperini vorrebbe tenere Pellegrini e Dybala:

"Dybala ha grandi qualità, ma fa 10-12 partite l'anno. Si è creata una tensione assurda, che inficia su tutti, soprattutto sulla stagione prossima. Se Gasperini non farà bene, tutte queste cose torneranno a galla, intendo il caso Ranieri. Si è messa troppa pressione. Se l'è voluta prendere? Ok, ma a Roma devi vincere. Lui vuole fare come a Bergamo, decidere, a Roma non puoi farlo. E' la differenza tra i grandi club e le altre. Si è andato a creare ulteriori pressioni che a Roma non servono".