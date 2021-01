Diallo racconta gli ultimi mesi difficili: "Speravo di giocare di più con l'Atalanta, ora sono felice"

Amad Diallo Traoré sta per cominciare un nuovo capitolo della sua carriera ed è entusiasta di essere al Manchester United: "Sono al settimo cielo, non vedo l'ora di iniziare. È un sogno che si avvera e non vedo l'ora di giocare con i nuovi compagni", ha detto al sito ufficiale del club.

Poi racconta come sono stati gli ultimi mesi. L'accordo con l'Atalanta era stato raggiunto a ottobre, e il giocatore ammette che è stato un periodo "insolito": "Questi ultimi mesi sono stati un po' strani. Speravo di giocare di più con l'Atalanta, ma non è stato possibile. Adesso sono qui e sono molto felice. Mi aspetto molto da questa esperienza e non vedo l'ora di iniziare".