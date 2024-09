Dida: "Con Ibrahimovic c'è la garanzia che il Milan debba puntare sempre a vincere"

vedi letture

"Ho seguito in particolare il Milan, ma penso che l’Inter sia ancora la favorita per lo scudetto perché ha una rosa e uno staff di qualità. Hanno puntato sulla continuità, migliorando il possibile". Parole di Nelson Dida, ex portiere rossonero, che a La Gazzetta dello Sport ha parlato in particolare del Diavolo, spiegando quanto per lui sia importante avere Ibrahimovic in società: "Sicuramente lo è. Zlatan rappresenta bene quel che è il Milan, di cui conosce tutto. Sappiamo della sua grande passione per questo club. Ibrahimovic non vuole mai perdere, così grazie alla sua presenza, in spogliatoio e a contatto dello staff, c’è la garanzia che il Milan debba sempre puntare a vincere".

Tra i nuovi acquisti, Dida non ha dubbi su quale sia il migliore: "Mi intriga Morata che non è un giocatore alla Ibrahimovic che fa sempre gol, ma ha comunque

qualità tecnica da dimostrare".

Per il brasiliano però il nostro calcio fatica ancora: "In effetti non c’è un giocatore italiano che possa essere considerato dello stesso livello dei grandi campioni che ti risolvono le partite in qualsiasi momento. In Italia non ci sono fenomeni alla Mbappé o Vinicius. È un peccato, serve anche qui la pazienza per far crescere i giovani più interessanti, credere in loro".