Domani Atalanta-Real Madrid, l'ex ds Radici: "Fossi nei Blancos sarei preoccupato"

vedi letture

A metà degli anni '90, Nicola Radici era il direttore sportivo dell'Atalanta. Oggi l'ex uomo mercato della Dea ricopre il ruolo di vicepresidente del Linense, in Segunda B spagnola, e tramite As ha parlato della sfida di domani fra Atalanta e Real Madrid: "Se fossi nel Real Madrid sarei molto preoccupato. L'Atalanta difende molto alta e molto bene. Dietro c'è Romero, un jugadorazo. Non ci sono grandi nomi, ma sono competitivi fino alla fine. Guardate il Papu Gomez, se n'è andato perché era in guerra con l'allenatore e la squadra continua a far bene. Vincono col collettivo".