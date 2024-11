Domani Como-Fiorentina, i convocati di Palladino: out Biraghi e Gudmundsson, torna Cataldi

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Como in programma domani. Niente da fare per Gudmundsson, ancora out assieme all'infortunato Richardson. Tornano invece a disposizione Cataldi e Ikone. Non partirà con la squadra Biraghi che ha accusato un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro. Ecco la lista completa:

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano.

Difensori: Comuzzo, Dodo, Gosens, Kayode, Martinez Quarta, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri.

Centrocampisti: Adli, Bove, Cataldi, Colpani, Rubino, Mandragora.

Attaccanti: Beltran, Ikone, Kean, Kouame, Sottil.