Domani Parma-Crotone, i convocati di D'Aversa: c'è Conti. Sempre assente Bruno Alves

L'allenatore del Parma Roberto D'Aversa ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro il Crotone, gara valida per la 33esima giornata di Serie A. Torna a disposizione Conti, assente Zagaritis. Sempre out Bruno Alves, ufficialmente per 'problemi famigliari'. Ecco l'elenco completo.

Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe.

Difensori: Bani, Busi, Conti, Dierckx, Laurini, Osorio, Pezzella, Valenti.

Centrocampisti: Brugman, Camara, Grassi, Hernani, Kurtic, Sohm, Traore.

Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Man, Mihaila, Pellè.