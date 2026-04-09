Domani Roma-Pisa, i convocati di Gasperini: tanti big fuori, da Mancini a Wesley
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Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha diramato l'elenco dei convocati in vista della sfida di domani sera contro il Pisa, anticipo della 32^ giornata di Serie A. Restano fuori gli infortunati Mancini, Wesley e Manu Kone, così come i lungodegenti Dovbyk, Ferguson e Dybala. Questo l'elenco dei giallorossi:
Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Ziolkowski, Seck, Mirra, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli
Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza
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