Domani Venezia-Fiorentina, i convocati di Vanoli per l'anticipo di Serie A: recupera Oulai
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La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la trasferta sul campo del Venezia, in programma domani sera, per la sfida valida per l'anticipo della 4^ giornata di Serie A. di domani sera contro il Venezia al Penzo. L'allenatore Paolo Vanoli, tornato sulla panchina viola dopo l'esonero di Fabio Grosso, recupera sia Oulai che Atta, i due centrocampisti alle prese nelle ultime ore con alcuni problemi fisici.
Venezia-Fiorentina, i convocati di Vanoli
Portieri: Christensen, De Gea, Lezzerini
Difensori: Dodo, Dragusin, Viery, Jimenez, Joao Mario, Pongracic, Ranieri, Valdepenas
Centrocampisti: Atta, Brescianini, Fagioli, Ndour, Oulai,
Attaccanti: Gnonto, Beto, Mastantuono, Njie, Pellegrino, Pedro Goncalves
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