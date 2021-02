Dopo il tour de force, tregua Milan. Due settimane per recuperare Mandzukic e non solo

vedi letture

Avendo iniziato la stagione dai preliminari di Europa League, il Milan è al squadra italiana che ha giocato di più finora e quindi queste due settimane con appena due partite da giocare (Crotone e Spezia) serviranno a Stefano Pioli per mettere benzina nella gambe dei giocatori in vista degli ultimi mesi della stagione nei quali il Milan sarà impegnato sia in campionato che in Europa League. In particolare - sottolinea La Gazzetta dello Sport - Pioli vuole portare al top della condizione tutti i suoi giocatori, compresi i nuovi arrivati, primo fra tutti Mario Mandzukic che è quello che sembra avere più bisogno di lavorare per ritrovare la forma migliore. Per questo motivo, gli allenamenti di questi giorni saranno piuttosto duri dal punto di vista fisico, poi man mano che ci si avvicinerà al match contro il Crotone i carichi di lavoro si abbasseranno per non arrivare con le gambe troppo pesanti alla gara in programma domenica pomeriggio a San Siro.