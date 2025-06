Ufficiale Dopo l'Inter, Alessandro Antonello riparte dal Marsiglia: è il nuovo direttore generale

L'Olympique Marsiglia annuncia la nomina di Alessandro Antonello a nuovo Direttore Generale. Dopo l'addio all'Inter - e molti rumor legati alla Roma fino a qualche settimana fa - il dirigente riparte dunque dalla Francia e dalla Ligue 1.

Di seguito il comunicato del club allenato da Roberto De Zerbi (e che ha anche Fabrizio Ravanelli come consigliere della società): "L'Olympique de Marseille annuncia la nomina di Alessandro Antonello a Direttore Generale. Questa nomina, guidata da Pablo Longoria con la partecipazione del Consiglio di Sorveglianza e l'approvazione del proprietario Frank McCourt, rientra nel progetto del club di affermarsi saldamente tra i primi 24 club europei, sia in termini sportivi che istituzionali. Alessandro Antonello entra a far parte del Consiglio di Amministrazione dell'Olympique de Marseille, accanto al Presidente Longoria e ad Alban Juster, Direttore Generale - Finanza e Compliance.

All'interno dell'Olympique de Marseille, Alessandro Antonello sarà responsabile dello sviluppo economico del club. Guiderà la strategia volta ad aumentare e diversificare i ricavi, massimizzare il potenziale dello stadio Orange Vélodrome, accelerare la trasformazione digitale del club e rafforzare e internazionalizzare il brand OM. In stretto coordinamento con il team dirigenziale, svolgerà un ruolo centrale nell'attuazione del progetto orientato alla crescita sostenuto dalla proprietà e dalla presidenza del club, in linea con il loro approccio commerciale sostenibile e responsabile.

Alessandro Antonello approda al Marsiglia dopo oltre dieci anni trascorsi all'Inter, dove ha ricoperto successivamente le cariche di Direttore Finanziario, Direttore Operativo e Amministratore Delegato. In questo ruolo, ha guidato con successo la trasformazione del club milanese, caratterizzata da una forte crescita del fatturato, un ambizioso riposizionamento commerciale e la conquista di sette titoli. In precedenza, Alessandro Antonello ha ricoperto la carica di membro del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione dei Club Europei (ECA) e della Lega Serie A.

Pablo Longoria, Presidente dell'Olympique Marsiglia afferma: "Sono molto felice di dare il benvenuto ad Alessandro Antonello all'OM. Ci conosciamo da diversi anni e sono sempre stato convinto che sia uno dei dirigenti con la più profonda conoscenza del settore calcistico in Europa. Apprezzo in modo particolare i suoi elevati standard, la sua integrità e la sua capacità di far evolvere le organizzazioni in contesti complessi. La sua esperienza sarà preziosa per supportare lo sviluppo dell'Olympique Marsiglia in tutte le sue dimensioni".

Le parole di Antonello

Alessandro Antonello ha dichiarato: "È un grande onore e sono orgoglioso di entrare a far parte di un club iconico come l'Olympique de Marseille. Sono molto felice di lavorare al fianco di Pablo Longoria, Alban Juster e di iniziare a collaborare con tutti i dipendenti. Ringrazio sinceramente il proprietario Frank McCourt e il Presidente Pablo Longoria per la fiducia riposta in me. L'OM è un club unico, con una storia, una passione e un'ambizione rare nel calcio europeo. Dedicherò tutte le mie energie a sostenere il progetto guidato da Pablo Longoria per costruire un futuro luminoso per il Club" .

L'arrivo di Alessandro Antonello sarà effettivo a partire dal 1° luglio 2025.