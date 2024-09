Ufficiale Dopo Mancini anche Di Biagio: è il nuovo CT dell'Under 21 dell'Arabia Saudita

vedi letture

Luigi Di Biagio è il nuovo allenatore della Nazionale Under 21 dell'Arabia Saudita. Un anno dopo aver scelto Roberto Mancini come commissario tecnico della nazionale maggiore, la federazione araba ha puntato su un altro allenatore italiano per guidare i suoi ragazzi più giovani.

Ecco la nota diramata nelle scorse ore: "La Federcalcio saudita ha firmato un contratto con l'allenatore italiano Luigi Di Biagio che allenerà la squadra nazionale Under 21 fino alla metà del 2026. L'italiano Di Biagio, titolare di una licenza di allenatore (PRO), ha precedentemente lavorato come allenatore della nazionale italiana under 20 e della nazionale italiana under 21. Da calciatore ha partecipato a 31 partite internazionali con la sua Nazionale e ha rappresentato anche i club italiani Roma e Inter, oltre a Lazio, Monza, Brescia e Ascoli. La squadra nazionale Under 21 terrà un ritiro preparatorio durante la pausa internazionale di settembre nella città di Abha, in preparazione alla partecipazione a una serie di tornei regionali nel prossimo periodo", si legge nel comunicato.