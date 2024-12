Douglas Luiz può tornare ai suoi livelli di Premier? Motta: "Lo spero, può fare tutto"

Arrivano buone notizie per la Juventus. A riportarle è stato lo stesso Thiago Motta, in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro la Fiorentina: "Infortunati? Abbiamo recuperato Douglas Luiz, Gonzalez, Danilo e Koopmeiners. Dobbiamo aspettare Milik, mentre Bremer e Cabal sapete già", ha sottolineato il tecnico bianconero.

E proprio a proposito di Danilo, sempre più vicino all'addio alla Juventus a gennaio (il Napoli è in pole, ndr), Thiago Motta ha risposto così: "Chi è disponibile pensa esclusivamente alla Fiorentina. Ne discuteremo nel momento opportuno. Sappiamo che la finestra di mercato va gestita bene. Oggi la concentrazione di tutti è sulla partita".

In difesa arriverà qualcuno: il primo rinforzo lo vorrebbe subito e forte?

"Voglio fare una grande partita domani. Pensiamo alla partita per il bene della squadra. Se si potrà fare qualcosa per migliorare la rosa si farà, altrimenti no. Oggi c'è solo la Fiorentina: penso solo alla partita al 200%, io come i miei giocatori".

Douglas Luiz tornerà ai suoi livelli visti in Premier?

"Lo spero, è rimasto fermo molto tempo. Non può avere il livello fisico degli altri. Douglas ha dimostrato che da centrocampista può fare tutto: lui ha ricoperto diverse posizioni segnando anche tanti gol. Penso sia un centrocampista completo e di livello. Come Vlahovic ha bisogno di continuità".

