Douglas Luiz: "Sento la responsabilità dei soldi spesi dalla Juve. Devo imparare e insegnare"

Douglas Luiz, nuovo centrocampista della Juventus, nelle scorse ore si è presentato ufficialmente nelle vesti di bianconero in conferenza stampa (clicca qui per leggere la versione integrale con tutte le sue dichiarazioni)

Tra gli argomenti affrontati dal centrocampista, prelevato in questa sessione estiva dall'Aston Villa, anche il ruolo avuto dai connazionali Danilo e Bremer nel convincerlo ad accettare la destinazione Juventus. Ha detto Douglas Luiz: "Si, certamente mi hanno aiutato molto in questa trattativa. Tutti i giorni che mi svegliavo Danilo mi diceva: "Forza Juve". Mi ha parlato del club e mi ha motivato a venire qui. Io ovviamente sapevo dell'importanza di questa società. Però il fatto che ci fosse qualcuno che conoscevo era una motivazione in più. Soprattutto se ti dicono che puoi venire qui a fare la differenza".

Quindi si è soffermato anche sul prezzo elevato dietro al suo trasferimento alla Juventus: "Il valore del mio acquisto è molto alto e sento la responsabilità di questa cosa. Continuerò a lavorare per migliorare. Voglio essere di esempio per i giovani anche se ho 26 anni e sono ancora giovane. Sono venuto qui per imparare ma anche per insegnare, quindi sento la responsabilità".