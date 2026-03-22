Douvikas icona di questo Como da Champions. Ha sfondato un tetto (di gol) eretto 75 anni fa

Tutti parlano del Como, e non di certo da oggi. Colpa del grande cammino della squadra di Fabregas: avvisati tutti in un primo anno di assestamento ma con guizzi di grande qualità, la seconda stagione di Serie A dei lariani li ha proiettati direttamente nella lotta per la Champions League, grazie alle note intonate cantate dall’orchestra, che vanta al suo interno grandi solisti. Tra questi, anche Anastasios Douvikas.

Certo, il centravanti greco non disporrà dei bagliori di classe accecante che è capace di sprigionare Nico Paz, né del killer instinct abbinato alla tecnica esibito più di una volta da Baturina, ma è il perfetto uomo di sistema per il Como di Fabregas. Dopo un’iniziale iniezione di fiducia nei confronti del veterano e connazionale Morata, il tecnico ha optato per assegnare a Douvikas i galloni di titolare del suo attacco, come numero nove, complice anche un infortunio all’ex Milan e Juventus. Ne è stato ampiamente ripagato.

Con il gol segnato oggi al Pisa, infatti, Douvikas sale a 11 gol segnati in questo campionato. E se nessuna altra squadra di Serie A può vantare due giocatori in doppia cifra (Nico Paz è a 10), è forse il dato che riguarda solo il greco a destare maggior impressione. Per ritrovare un giocatore del Como capace di superare le 10 reti segnate nel massimo campionato italiano, infatti, bisogna tornare indietro con la mente a quasi 75 anni fa. Era il 1951/52, quando ci riuscivano Giuseppe Baldini e Renato Cattaneo. Come obiettivo personale, Douvikas ha quindi adesso anche quello di diventare il miglior bomber del Como in una singola edizione di Serie A, e per riuscirci, e battere il primo dei due ex lariani citati qui sopra, dovrà segnare altri 3 gol, nelle 8 partite rimaste.