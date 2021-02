Dragusin e i magnifici sette: Juve, chi sono i giovani dell'U23 che aiuteranno Pirlo a Verona

vedi letture

Sette rinforzi. Otto, considerando Radu Dragusin, promettente difensore romeno ormai da diverso tempo nel giro prima squadra in pianta stabile. La Juventus, che domani affronterà il Verona in emergenza, pesca a piene mani dall’Under 23. Scopriamo i magnifici sette che aiuteranno Pirlo.

Radu Dragusin - Difensore centrale, classe 2002 - Partiamo proprio da lui, visto in panchina più volte. Se sarà in campo dal 1’ contro il Verona, però, sarà il suo esordio da titolare in Serie A. Ha anche giocato in Champions League con i bianconeri, e sta trattando il rinnovo del contratto. Con l’Under 23 solo cinque presenze in questa stagione, dato il lungo periodo di aggregazione alla prima squadra.

Riccardo Capellini - Difensore centrale, classe 2000 - Cresciuto nella Cremonese, l’anno scorso in prestito alla Pistoiese, è titolare fisso nell’Under 23 bianconera. Venti presenze nel Girone A della Serie C, per lui è la seconda convocazione stagionale con i grandi: nella prima ha seguito dalla panchina il successo sul Genoa in Coppa italia.

Alessandro Di Pardo - Esterno di centrocampo, classe 1999 - La Juve lo ha indicato tra i difensori, ma nasce (tra Rimini e SPAL) a centrocampo, prima mezzala e poi esterno. Infine a tutta fascia: con l’U23 dodici presenze in campionato, quarto di destra nel 3-4-2-1 di Zauli. È già un volto noto tra i grandi: ha esordito in Serie A contro il Crotone e in Coppa italia proprio contro gli estensi. Era in panchina anche a Porto.

Nicolò Fagioli - Centrocampista, classe 2001 - Come Dragusin, si può ormai considerare a tutti gli effetti nel giro della prima squadra. Rispetto al difensore, però, è ancora nel giro della squadra B, di cui è per distacco uno dei leader tecnici. Tredici presenze, un gol e un assist in terza serie. Anche lui ha esordito in A contro il Crotone.

Daouda Peeters - Centrocampista, classe 1999 - Belga di origini guineane, mediano con spiccate doti difensive e dal cartellino giallo facile (5 in 19 gare in Serie C). Anche lui, ovviamente, tra i titolari dell’Under 23 di Zauli: è stato portato in Italia dalla Sampdoria, è approdato in bianconero nel gennaio 2019 per 4 milioni di euro. Come altri colleghi, non è alla prima convocazione tra i grandi, ma non ha ancora esordito.

Hamza Rafia - Trequartista, classe 1999 - Ha già lasciato il segno: il gol che ha consentito alla Juve di battere il Genoa in Coppa italia porta la sua firma. Nell’Under 23 divide spesso con Fagioli la trequarti: 15 presenze, due gol e sei assist in questo campionato di Serie C. È la sua terza convocazione in A.

Marley Aké - Esterno d’attacco, classe 2001 - Uno dei nomi più interessanti, anche perché è stato protagonista sul mercato invernale: attaccante esterno di piede destro, può giocare anche a sinistra, molto forte nell'uno contro uno. La Juve lo ha prelevato dall’Olympique Marsiglia nell’ambito dello scambio con Tongya. Sei presenze e tre assist in Serie C, è alla prima convocazione con Cristiano Ronaldo & Co in questa stagione.

Alejandro Marques - Centravanti, classe 2000 - Prodotto del vivaio del Barcellona, è approdato a Torino nel gennaio 2020, in cambio di Matheus Pereira, volato in blaugrana. Alto 189 centimetri, è stato frenato nel corso di questa stagione da un lungo infortunio, ma ha trovato il modo di mettersi in mostra: 5 gol in 14 presenze in Serie C. Anche lui alla prima convocazione tra i grandi in questa stagione.