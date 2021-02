Due presenze, 58 minuti: Schiappacasse lascia il Sassuolo, c'è l'accordo col Penarol

E' destinata a concludersi con due presenze e 58 minuti complessivi l'avventura al Sassuolo di Nicolas Schiappacasse. Il presidente del Peñarol Ignacio Ruglio ha rivelato in una intervista rilasciata alla radio 'AM 1010' che è stato raggiunto l'accordo col club italiano per il suo ingaggio: classe '99, Schiappacasse nelle prossime ore tornerà in patria.