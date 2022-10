Due sconfitte col Chelsea ma nulla è perduto: Milan, per gli ottavi possono bastare 4 punti

Reduce dalle due sconfitte contro il Chelsea, il Milan ha ancora possibilità di staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Se la squadra di Pioli vincerà le prossime due partite contro Dinamo Zagabria e Red Bull Salisburgo avrà la matematica certezza del passaggio del turno.

Ma potrebbero bastare anche quattro punti, dovesse il Chelsea vincere tra due settimane sul campo del Red Bull Salisburgo. Occhio però alla differenza reti complessiva in caso di pareggio contro gli austriaci e arrivo a pari punti: al momento in questa graduatoria è messa meglio la squadra di Jaissle.