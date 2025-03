Dumfries: "Stasera abbiamo giocato con coraggio. Ora andiamo a Bergamo per vincere"

Il laterale nerazzurro Denzel Dumfries ha analizzato così ai microfoni di Inter TV la sfida vinta per 2-1 contro il Feyenoord in Champions e la sua prima volta con la fascia da capitano dell'Inter al braccio: “È una grande serata per noi, è importante andare ai quarti di finale. Abbiamo giocato con coraggio, sono contento e orgoglioso della squadra.

Sulla fascia da capitano: "È stato molto bello, sono qui da quattro anni ed è stata la prima volta con la fascia. Sono felice, andiamo avanti”.

Sulla corsa Scudetto: "Ci aspetta un’altra sfida difficile contro l’Atalanta. È importante per noi e vogliamo vincere, una vittoria sarebbe importante per la classifica, vogliamo andare lì per vincere”.