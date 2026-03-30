Dzeko: "Amo l'Italia. Oggi hanno grande qualità, ma Totti e Del Piero erano un'altra cosa"

"Amo il calcio italiano. Ho vissuto lì quasi 9 anni, mi sono trovato benissimo”. Edin Dzeko, centravanti e leader della Bosnia ed Erzegovina, parla così del suo rapporto con il nostro Paese. L’ex Roma e Inter, nella conferenza stampa di oggi, si è anche soffermato su cosa manchi a questa Italia: “Totti, Del Piero. Quest'Italia ha qualità ma quelli di una volta erano un'altra cosa".

Nessun dubbio sull’impegno dell’avversario: “Sono sicuro che l'Italia non ci sottovaluterà, soprattutto non dopo le dichiarazioni di Dimarco e Vicario. Nessuno è stato felice per come sono andate le cose, noi dobbiamo dimostrare qualità, giochiamo in casa e puntiamo molto sui tifosi".

Qualche considerazione anche sul calcio italiano rispetto agli altri campionati europei: "Il calcio tedesco e quello italiano non hanno niente in comune, nel primo prevale l'intensità. È quello che manca nel gioco italiano ed è un rimprovero anche da parte dei giornalisti. Forse non fanno buoni risultati per questo motivo. Mi aspetto una partita tattica, anche l'Italia ha saltato due Mondiali".

La conferenza stampa di Dzeko.