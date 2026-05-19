Ufficiale
Il Monopoli si rinforza per la per la prossima stagione: preso il centrocampista Gioielli
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La SS Monopoli 1966 comunica di aver sottoscritto l’accordo preliminare per il vincolo contrattuale con il calciatore Francesco Gioielli.
Il contratto sarà definitivo a partire dall’1 luglio 2026 con scadenza al 30 giugno 2028.
Centrocampista classe 2004 (nato il 26/02/2004 a Quarto, Napoli), nella passata stagione ha indossato la maglia dell’Atletico Calcio Afragolese in serie D con un totale complessivo di 35 presenze, 12 gol e 2 assist tra campionato e coppa.
Cresciuto nelle giovanili del Napoli (115 presenze, 21 gol e 1 assist in Primavera 1, Primavera 2 e Youth League), Gioielli in serie D ha giocato anche con la Puteolana (9 partite e 1 gol).
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