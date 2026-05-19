TMW Atalanta, domani in agenda contatti con Maurizio Sarri. E poi decisione a breve

Maurizio Sarri e l'Atalanta domani avranno un confronto per capire quale può essere la situazione dei prossimi giorni. È confermato il contatto fra la società e il tecnico che ha chiesto un po' di tempo per capire come evolverà il domino delle panchine, ma i nerazzurri non hanno intenzione di aspettare più di tanto. Questo perché l'anno scorso il casting aveva prodotto poi la scelta di Ivan Juric, fallimentare nelle sue partite a Bergamo, almeno in campionato. Un po' meglio in Champions con la vittoria sull'Olympique Marsiglia come possibile spartiacque che poi è rimasto solo sulla carta.

Dunque Sarri avrà poi al massimo 48 ore per decidere. Perché entro venerdì c'è l'intenzione di avere una risposta, all'ultima giornata di campionato e con Raffaele Palladino ancora in sella. La sensazione, per il tecnico, è che la Fiorentina sarà il suo ultimo palcoscenico nerazzurro, per poi salutare in direzione ancora ignota.

Per Sarri, invece, c'è anche la porta aperta da parte del Napoli. C'è già stato un incontro fra le parti negli scorsi mesi in cui gli era stato prospettato il domino: se Conte fosse andato via, se Maresca fosse andato al City... I pezzi del puzzle si stanno indirizzando verso lo scenario ideale, ma resta da capire se poi sarà davvero Sarri a essere scelto. A meno che non decida prima lui per l'Atalanta.