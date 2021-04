È nata la SuperLega! Piccinini duro: "Sintetizzo in tre parole: mi fa orrore"

Protagonista come di consueto sulle frequenze di Sky, Sandro Piccinini ha preso posizione contro la nascita della SuperLega, ribadendola poi su Twitter: “Per chi non avesse seguito il Club fino a notte fonda e volesse sapere cosa ne penso dell’ipotesi “Superlega”, sintetizzo il mio pensiero in 3 parole: mi fa orrore”.