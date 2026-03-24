Elkann: "La Juve ha attraversato un periodo difficile. Gettate le basi per prestazioni sostenibili"

Di seguito un estratto della lettera di John Elkann agli azionisti di EXOR, riguardante il tema Juventus:

"La Juventus ha attraversato un periodo difficile negli ultimi anni, segnato da pressioni interne ed esterne che inevitabilmente hanno influenzato le prestazioni. Ci siamo assunti la responsabilità laddove necessario, abbiamo sostenuto con fermezza il club e abbiamo lavorato a stretto contatto con la sua dirigenza per ristabilire la stabilità e riportare la Juventus su un percorso costruttivo dopo la risoluzione delle questioni legali e regolamentari.

In questo contesto, il 2025 è stato un anno dedicato a gettare le basi per prestazioni sostenibili sia in campo che fuori. Abbiamo sostenuto il club con il nostro contributo proporzionale a un aumento di capitale di quasi 100 milioni di euro e abbiamo appoggiato importanti cambiamenti nella sua dirigenza.