Empoli-Fiorentina, viola col lutto al braccio per le vittime del crollo a Firenze

vedi letture

La Fiorentina scenderà in campo a Empoli con il lutto al braccio. Il club viola ha scelto di commemorare così le vittime del crollo in un cantiere avvenuto ieri in via Mariti a Firenze, il cui computo purtroppo sale ancora: sono quattro i morti, mentre proseguono le ricerche dell'ultimo disperso.

Minuto di silenzio. Come accaduto in tutte le competizioni calcistiche in programma nel weekend, anche al Castellani di Empoli sarà osservato un minuto di silenzio prima della gara. A disporlo è stata la FIGC: "In memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto questa mattina nel cantiere di via Mariti a Firenze, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana".

Striscioni dei tifosi del Pisa a Parma. La vicenda ha toccato da vicino in molti, comprese diverse tifoserie italiane. Tra queste, quella del Pisa: al Tardini sono infatti stati esposti diversi striscioni dai sostenitori ospiti. Tra questi: "Basta morti sul lavoro" e "basta padroni impuniti".