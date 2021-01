Empoli, il presidente Corsi: "Coppa Italia? Vogliamo fare lo sgambetto al Napoli"

In diretta a Radio Punto Nuovo è intervenuto Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, che ha parlato della sfida di Coppa Italia contro il Napoli in programma mercoledì: "Si viene lì per fare bella figura, poi i ragazzi sognano di battere il Napoli. Sono ragazzi (ride ndr). Io sogno di battere la Salernitana domenica prossima. In formazione sperimentale? Credo che per la maggior parte giocheranno quelli che giocano meno. Ricci e Parisi? Io non so mica quale sarà la formazione, ma le idee deve avercele l’allenatore. Posso immaginare solo le sue idee, ma le tirerà fuori mercoledì prima della partita".