"Era la prima per tanti, brava Juve". Rivedi il commento di Pirlo sulla prova di Coppa Italia

Andrea Pirlo ha commenta la vittoria 3-2 contro il Genoa all’Allianz Stadium negli ottavi di finale di Coppa Italia, elogiando i tanto giovani scesi in campo: “Hanno fatto una grande partita, sono contento per loro perché hanno dimostrato di essere all’altezza. Peccato esserci complicati la partita, dovevamo chiuderla nel primo tempo. I giovani? Sono felice sia per me che per la società, vuol dire che li hanno scelti bene. Era la prima partita per tanti, hanno fatto veramente bene e non era facile giocare in una gara secca in Coppa. Hanno dimostrato di essere da Juventus e sono davvero contento”.

Rivedi il video con le parole di Pirlo!