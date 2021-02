Eriksen regista? Il ct della Danimarca: "Conte l'ha usato alla Pirlo. Ma è meglio più avanti"

Il commissario tecnico della Danimarca Kasper Hjulmand ha parlato di Christian Eriksen e della possibilità di utilizzarlo come regista nei prossimi impegni con la Nazionale: "E' possibile, ma non ora. Penso ancora che Christian abbia molte qualità offensive e ovviamente stiamo lavorando per portare le migliori qualità di Christian nella squadra. Credo che Conte lo abbia provato nella stessa condizione in cui usava Pirlo. In quella situazione hai molti più compiti difensivi. Devi correre e difendere, con tre difensori dietro di te, restando in mezzo".