Erroraccio di Cetin, Shomurodov segna dopo 3': il Genoa pareggia i conti con l'Hellas Verona

vedi letture

Sfruttando un erroraccio di Cetin, che sbaglia un retropassaggio semplice per Perin, Eldor Shomurodov riporta in parità i conti tra Genoa ed Hellas Verona. Dopo tre minuti di ripresa (e dal suo ingresso in campo al posto di Zajc) l'uzbeko al primo tiro in porta va a segno, rimanendo freddo dinanzi a Perin: 1-1 tra Genoa ed Hellas Verona.

Clicca QUI per seguire il LIVE di Genoa-Hellas Verona!