esclusiva Accardi: “Mbaye, gol ciliegina sulla torta. Palermo, ti presento Filippi”

vedi letture

“Mbaye? La storia di Ibra al di là del gol si racconta da sola, ogni anno parte sempre dietro e poi riesce a conquistarsi uno spazio importante. Il gol è la ciliegina sulla torta, ma riesce sempre a farsi trovare pronto quando viene chiamato. I suoi compagni lo adorano”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Beppe Accardi, agente e padre adottivo del difensore del Bologna Ibrahima Mbaye che la scorsa giornata di campionato ha realizzato un gol.

Brilla sempre di più Fiordilino a Venezia.

“La sua umiltà, la voglia di lavorare e la dote di cattiveria agonistica gli stanno facendo raccogliere soddisfazioni importanti. È un perno di questo Venezia, un punto di riferimento”.

Rinnoverà?

“Ne riparleremo più avanti. Dipende dal Venezia. Sicuramente sta bene”.

Stasera il suo Palermo sfida il Catania.

“È un derby, sempre una partita emozionante. Peccato che non ci sia il pubblico, è una partita che vale una stagione. Sono due squadre dello stesso livello, il Palermo ha stimoli nuovi ma il Catania gioca in casa e ha ambizioni importanti”.

Il nuovo allenatore rosanero è il vice di Boscaglia, Giacomo Filippi, che lei conosce bene.

“È un ragazzo giovane e ambizioso. Ha una possibilità importante da giocarsi, farà di tutto per fare bene. Il cambio di allenatore non è mai una bella cosa. Un conto è fare il vice e un altro essere il responsabile di ciò che accade: per lui è una carta importante e dovrà giocarsela bene, gli consiglio di andare avanti con la sua testa. Forse Boscaglia ha avuto la colpa di sottostare a dei compromessi. Filippi è cresciuto all’ombra di Boscaglia. Ha le sue idee. Ma di differente ha l’esperienza da giocatore che può dargli qualcosa in più”.

Cosa gli ha detto dopo la promozione ad allenatore?

“Gli ho augurato buon lavoro, sa che è un’occasione importante”.

Catania per il futuro sogna grandi traguardi con Joe Tacopina.

“Per lui parlano i risultati, ciò che ha fatto in questi anni. È un uomo determinato, un vincente. Non fa le cose per caso. Ha preso la Roma e l’ha traghettata fino a portarla in buone mani, poi il Bologna che ha portato in Serie A e ha fatto un grande lavoro a Venezia portandolo in B e lasciandolo in buone mani. Il Catania con lui può pensare in grande: lo dicono i numeri”.