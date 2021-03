esclusiva Andreazzoli: "Inter sa vincere in più modi. E Conte ha saputo adattare i giocatori"

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com, ampia chiacchierata con Aurelio Andreazzoli. Con lui, fari puntati sull'Inter che ha consolidato il primato in classifica: "I numeri - ha detto - parlano chiaro, anche quelli degli ultimi tempi. Sono segnali che confermano la forza della squadra. Dopo un anno di lavoro siamo nella fase in cui si raccolgono i frutti. Ora c'è la convinzione di una squadra che ottiene ciò che vuole non con unico mezzo. Ieri è il risultato a dire se è stato il modo migliore di affrontare il match: credo di sì, l'Inter ha lasciato poco all'Atalanta ed è significativo. E' vero che ha vinto con un tiro di un difensore e l'assist di un difensore ma sono scelte che dimostrano quante armi ha. Può vincere a volte dominando ma può anche farlo in altro modo contro un avversario forte come l'Atalanta. Conte peraltro ha saputo adattare i suoi calciatori, portandoli a quella convinzione di poter mettersi tutti a disposizione della squadra".

