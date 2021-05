esclusiva Atletico campione, Forlan: "Salto di qualità grazie a Suarez. Joao Felix? Non è CR7"

L'Atletico Madrid ha vinto LaLiga 2020-21 ed è campione di Spagna per l'undicesima volta nella sua storia, due delle quali con mister Simeone in panchina. Un trionfo memorabile, inseguito fino all'ultima giornata di campionato, che ha mandato ovviamente in visibilio tutti i tifosi biancorossi nel mondo. Tra questi c'è anche l'ex attaccante Diego Forlan, che per TMW ha commentato così la stagione dei colchoneros durante uno speciale evento de LaLiga: "In questo campionato ho visto una rosa ben strutturata e una squadra completa. Nelle ultime settimane i colchoneros si erano un po' persi, ma poi hanno progressivamente ritrovato le certezze che hanno caratterizzato la loro stagione. Se devo citare un giocatore simbolo di questo successo, dico Luis Suarez: col suo acquisto l'Atletico Madrid ha fatto il salto di qualità".

Non è mancata poi una battuta sul talento di Joao Felix, nel quale l'Atleti continua a nutrire grandi aspettative in vista del futuro nonostante un rendimento ancora al di sotto delle aspettative: "È molto giovane e la gente si aspetta che sia già Cristiano Ronaldo. Parliamo di un grande giocatore che, non appena avrà ottenuto maggiore esperienza, sarà sicuramente uno di quelli da tenere d'occhio", le sue dichiarazioni sul portoghese classe '99.